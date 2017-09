Quote di SEA: Longhin critica Bertocchi

« Basta con questa storia del buco, capisco che l’elezione di Dario Galli a Tradate, visti i numeri, abbia sconvolto Bertocchi, ma la Provincia è amministrata ormai da 3 anni da Vincenzi, se non riescono ad andare avanti che vadano a casa senza accampare scuse» il consigliere leghista Giuseppe Longhin interviene sulla decisione di Villa Recalcati di vendere le proprie quote di SEA: « Gli sproloqui di Bertocchi se una volta mi facevano sorridere ora mi preoccupano, non si capisce più quando scherza e quando fa sul serio».

In particolare, il consigliere legista critica l’affermazione del capogruppo PD sul ruolo di Maroni in Sea: “La Regione compri le quote della Provincia – aveva affermato Bertocchi - Le vendiamo per coprire il “buco” di bilancio che abbiamo ereditato ed evitare il default dell’ente!”.

Longhi torna sulla gestione amministrativa della Provincia: « Che Bertocchi guardi il bilancio provinciale, almeno una volta intendo, e si chieda chi ha tagliato i 30 milioni di trasferimenti e chi, qualche mese fa, ha scritto al ministro dell’istruzione per lamentare l’ulteriore taglio che mette a rischio la manutenzione degli immobili scolastici, si chieda anche chi è andato a Roma (a spese della Provincia) a manifestare insieme a tutte le Province italiane contro i tagli del Governo. Bertocchi dovrebbe chiedersi perché il suo presidente spende centinaia di migliaia di euro in spese legali per difendersi dalle vertenze dei dipendenti. Lo stesso Bertocchi afferma poi” continua Longhin “che il costo delle azioni, circa 8/9 milioni di eur­o, non dovrebbe esse­re un problema per il bilancio di Regione” senza sapere che sempre il suo Governo ha tagliato a Regione 1 miliardo di euro e se il bilancio regionale non ha problemi è dovuto alle capacità dell’amministrazione regionale. Chiedo anche io una cosa a Maroni: che organizzi un corso di gestione amministrativa e inviti Bertocchi»