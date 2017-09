Radio Popolare, la festa è al Carroponte a suon di musica

musica generica

Appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni venerdì 8 settembre, a partire dalle 19.30, per la seconda edizione di All You Need Is Live, la festa-concerto di Radio Popolare.

In programma ben 4 i live con quattro grandi protagonisti di un concerto unico ed irripetibile. In scena il rapper Tommy Kuti, il cantautore pugliese Diodato, considerato una delle voci più belle della nuova musica italiana.

A seguire, sul palco, Bombino il chitarrista touareg. E per concludere la serata in scena “Le Luci Della Centrale Elettrica” con il suo ultimo progetto musicale.

Il primo concerto inizierà alle 19.30! Biglietti in prevendita online su MailTicket e su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate. I diversamente abili entrano gratis, e anche il loro accompagnatore.

Biglietti per i bambini:

tra gli 0 e i 9 anni entrano gratis

tra i 10 e i 15 anni pagano 10€

dai 16 anni biglietto intero

La biglietteria al Carroponte aprirà alle 18.00