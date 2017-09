Ragazzina di 15 anni investita in viale Carlo Noè

Foto varie

Una ragazzina di 15 anni, per cause ancora non note, è stata investita questa mattina da un’auto in viale Carlo Noè, a Gallarate, poco dopo le 7,30.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Gallarate con un’automedica. Dopo i primi soccorsi la giovane è stata portata all’Ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul luogo dell’investimento gli agenti della Polizia locale di Gallarate che hanno regolato il traffico, a quell’ora particolarmente intenso, e proceduto ai rilevamenti e all’ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.