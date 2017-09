Rapinato e avvelenato in Laos, gli amici di Gianluca Di Gioia si mobilitano per lui

Foto varie

Doveva essere un viaggio di piacere nel sud-est asiatico tra Thailandia e Laos ma per Gianluca Di Gioia si è trasformato in una tragedia dal finale ancora da scrivere. Il 36enne di Venegono Inferiore è attualmente ricoverato, in coma, al Bangkok Hospital di Udon Thani, in Thailandia in seguito ad un’aggressione a scopo di rapina avvenuta nei giorni scorsi. Pare che l’uomo sia stato anche avvelenato.

Il suo stato di salute non permette il trasporto in Italia e dovrà essere curato in loco. I familiari (la mamma e il fratello Salvatore) sono già sul posto e lo stanno assistendo e, dalle poche informazioni che siamo riusciti a raccogliere, pare che le cure abbiano un costo piuttosto elevato.

A confermare la notizia è anche il sindaco Mattia Premazzi che ha parlato con alcuni parenti stretti del 36enne: «Ho avuto la conferma del fatto che il ragazzo sia ricoverato in un ospedale in Thailandia e che la mamma e il fratello lo abbiano raggiunto. Al momento non ho altre informazioni ma stiamo cercando di capire di cosa hanno bisogno e come è possibile aiutarli, magari anche tramite il Ministero degli Esteri». Gianluca è molto conosciuto in paese anche per la sua passione per i viaggi.

Intanto è stata attivata una raccolta fondi tra gli amici e i parenti in paese ed è stata aperta la pagina Facebook Aiutiamo Gianluca (Il Digio) dove si possono trovare anche le informazioni principali su come aiutare.