Read dog: sabato in biblioteca la consegna ai piccoli lettori

Sabato 9 settembre alla biblioteca civica di Casa Morandi in viale Santuario, avverrà la consegna dei diplomi di “bravo lettore” ai piccoli partecipanti (studenti della scuola primaria) del progetto Read dog: il primo studio italiano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, sulla lettura supportata dai cani.

Si tratta del nucleo centrale di uno studio di tesi magistrale coordinato da Claudia Pianezzola (24 anni di Seveso), laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche e laureanda in Psicologia dello Sviluppo. La ricerca si focalizza sul binomio lettura e motivazione ed è nata dalla passione per le novità, dal desiderio di una didattica innovativa e dall’amore per gli animali.

Read è l’acronimo di Reading Education Assistance Dogs: uno speciale programma per il supporto alla lettura fondato nel 1999 dall’organizzazione no profit americana Intermountain Therapy Animals (Ita). È un intervento di alfabetizzazione in cui la presenza del cane a fianco del bambino agevola e favorisce l’amore per la lettura attraverso un’esperienza divertente e arricchente. Quando uno di questi cani speciali è in ascolto, l’ambiente si trasforma e si crea un’atmosfera rilassante e stimolante. Si basa sull’assunto che la lettura ad un cane (con certificazione Read dog) aiuti a superare l’ansia di leggere ad alta voce poiché la sua presenza silenziosa e tranquilla può permettere al bambino di leggere al proprio ritmo senza la paura di essere giudicati. La ricerca sul Read dog mostra che nei bambini che seguono questo programma vi è un aumento del rilassamento, della fiducia e una riduzione della pressione sanguigna.

I cani Read dog sono formati ed addestrati: gli operatori del team Read possiedono il riconoscimento come coadiutore del cane in Iaa (Interventi Assistiti con Animali), ed hanno partecipato ad uno specifico corso per diventare professionisti Read, superando un test scritto ed una verifica pratica con il cane.

La realizzazione del progetto ha sancito la collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca, il Centro Ginnasio (Centro di supporto allo studio di Paderno Dugnano, MI, in cui si sono svolte le sedute) e il Gacb (Gruppo Amici del Cane Buono di Caronno Pertusella) con le relative Unità Cinofile Ana (Associazione Nazionale Alpini) di Pet Therapy composte da: Tiziana Bertoli con il Golden Retriever Havana e il Labrador Milton, la dott.ssa Isabella Franco medico veterinario con il Setter Inglese Linda e il tecnico per la riabilitazione animale Claudia Marzano con il Golden Retriever Sunny.

I partecipanti della ricerca sono studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria con diagnosi Dsa, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, che include la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Si tratta di una disabilità specifica di origine neurobiologica all’interno di un quadro cognitivo assolutamente nella norma; è caratterizzata dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e fluente e/o da scarse abilità nella scrittura e nella decodifica e/o da difficoltà di calcolo.

ll percorso di Read dog è composto da 10 incontri individuali e settimanali della durata di 30 minuti ciascuno. Il bambino sceglie il libro che ha voglia di leggere e si posiziona comodamente su di un tappeto, il vero setting della seduta. Il cane Read ascolta pazientemente il suo compagno per circa 20 minuti; durante ogni seduta è garantita la presenza del coadiutore del cane che funge da facilitatore creando un rapporto collaborativo tra il partecipante ed il cane.