Con la firma del Decreto n 745 del 24/07/2017 il Presidente Roberto Maroni ha indetto il referendum consultivo di domenica 22 ottobre per l’autonomia della Lombardia.

Cos’è il referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia del 22 ottobre

La Regione Lombardia con l’iniziativa referendaria vuole verificare se gli elettori desiderano che “intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse”, pur restando nel quadro dell’unità nazionale.

Il testo integrale del quesito referendario

Il testo della domanda che il 22 ottobre gli elettori troveranno sulla scheda, a cui dovranno rispondere SI’ o NO.

“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”

Chi può votare al referendum autonomia Lombardia?

Al referendum potranno partecipare tutti gli iscritti alle liste elettorali della Lombardia così come avviene per tutte le elezioni. Per informazioni ci si può rivolgere al proprio Comune di residenza.

Si può votare all’estero per il referendum lombardo?

La legge nazionale non lo consente: sarà possibile votare solo presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste si è iscritti.

Sono previsti rimborsi per chi rientra dall’estero?

Non sono previsti rimborsi per questo tipo di spese.

Quando saranno aperte le urne e gli orari

Durante la giornata referendaria del 22 ottobre le urne saranno aperte con i seguenti orari: dalle 7 alle 23.

Per il referendum lombardo è previsto un quorum

In questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè un numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido. Quindi a prescindere da quante persone avranno partecipato ci sarà la vittoria dei Sì oppure dei No.

Il voto elettronico, i tablet e la sicurezza nel referendum autonomia Lombardia

Il decreto di voto stabilisce anche l’utilizzo del voto elettronico in tutti i Comuni della Lombardia, un fatto che costituisce una novità nelle modalità di voto a livello nazionale. Per poterlo fare la regione ha acquistato 24mila tablet che saranno utilizzati nei circa 8.000 seggi per una spesa complessiva di circa 24 milioni di euro. LEGGI QUI L’ARTICOLO. I tablet poi rimarranno alle scuole.

“Ho deciso che il voto sarà elettronico nel 100 per cento dei seggi – ha detto il presidente Roberto Maroni -: quindi non ci sarà carta, né matite copiative, che spero metteremo in archivio per sempre”. Lo schermo riprodurrà il quesito e tre caselle con ‘Si’, ‘No’ e ‘Bianca’: “toccando una delle tre caselle – ha spiegato Maroni -, comparirà la croce – con la possibilità di cambiare idea e toccare un’altra casella -, poi la scritta ‘Vota’, premendo la quale sarà come aver depositato la scheda nell’urna. È previsto un sistema di sicurezza, che garantisce l’anonimato: non viene registrato il minuto in cui una persona vota, in modo che non si sappia come ha votato chi lo ha fatto in un determinato minuto”.

La campagna di comunicazione del referendum autonomia Lombardia

In considerazione degli obblighi di comunicazione previsti anche dalla legge Regione Lombardia ha attivato una campagna di informazione e comunicazione finalizzata a rendere nota ai cittadini lombardi la data della consultazione referendaria e la possibilità di consultare il portale regionale per ogni approfondimento riguardante le modalità di svolgimento del voto.

La campagna di informazione/comunicazione è rivolta a tutti i cittadini lombardi e declinata sui principali canali di comunicazione sia tradizionali che digital.

La campagna di pubblicizzazione finalizzata a rendere nota la data della consultazione costerà 1 milione e 300mila euro, come ha spiegato l’assessore Garavaglia all’aula del Consiglio regionale lombardo.

Referendum autonomia Lombardia cosa cambia

Con questo referendum, in caso di vittoria del sì, la Regione verrà autorizzata ad intraprendere le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, pur restando nel quadro dell’unità nazionale.

Come voteranno i politici

Abbiamo chiesto ai politici del terrtiorio come voteranno al referendum del 22 ottobre.Le posizioni sono molto articolate: per dirla con una battuta: c’è chi dice sì… e c’è invece chi dice no, e chi “io non ci vado”. Abbiamo raccolto tutte le posizioni e le loro motivazioni in questo articolo.

Le polemiche sui costi del referendum lombardo

La posizione dei partiti di opposizione è che il referendum porterà a pochi cambiamenti concreti ma costerà molti soldi. Al momento della sua approvazione il Partito Democratico aveva avanzato proprio questo tipo di critiche contestando che la spesa prevista per la consultazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 46 milioni di euro. “La Lega – aveva commentato Alessandro Alfieri, segretario regionale PD – vuole fare il referendum per iniziare così la sua campagna elettorale per regionali e politiche del 2018″.

Abbiamo visto come le spese della campagna di comunicazione della consultazione costeranno 1 milione e 300mila euro, come ha spiegato l’assessore Garavaglia all’aula del Consiglio regionale lombardo. A questi si aggiungono le spese per i 24mila tablet che saranno utilizzati nei circa 8.000 seggi per una spesa complessiva di circa 24 milioni di euro (su questa voce in particolare, però, tra le opposizioni c’è l’apertura del Movimento 5 stelle). E, infine, i costi di gestione di tutta la consultazione ai seggi.

Le polemiche sugli spot della Lega per il referendum

La Lega Nord, nell’ambito delle proprie attività legate alla campagna elettorale in vista del referendum, ha presentato una campagna di spot in lingua dialettale per promuovere la partecipazione al voto. Gli spot sono stati contestati sotto più punti di vista ma ce n’è uno in particolare che ha provocato forti critiche al Carroccio poiché è stato girato nei pressi del ponte di Annone Brianza crollato lo scorso 28 ottobre.

Qui lo spot e il servizio di una tv locale

La campagna è stata presentata durante una conferenza stampa in via Bellerio che si può trovare integralmente riprodotta in video.

Il referendum sull’autonomia in Veneto

Nello stesso giorno del referendum della Lombardia in Veneto si svolgerà un referendum consultivo analogo a quello lombardo.

Cos’è il “referendum digital assistant”? se ne cercano 7mila

Si tratta di persone che supporteranno l’attività di voto nelle 12 provincie della regione Lombardia. Il 22 ottobre la consultazione sarà effettuata con il voto elettronico e l’agenzia Manpower ha aperto 7mila posizioni. Qui si trovano tutte le informazioni.

