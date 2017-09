Referendum Lombardia, si cercano 7mila “referendum digital assistant”

In occasione del Referendum del 22 ottobre 2017, la Regione Lombardia sperimenterà per la prima volta in Italia il sistema di E-voting o voto elettronico grazie alla piattaforma digitale di Diebold Nixdorf che registrerà le preferenze dei votanti e fornirà i risultati al termine delle votazioni.

Si tratta della più grande novità prevista per la consultazione del 22 ottobre per la quale sarà istituita anche una figura nuova: il “referendum digital assistant“, ovvero persone che supporteranno l’attività di voto nelle 12 provincie della regione Lombardia.

Si cercano per ricoprire il ruolo circa 7mila persone e l’agenzia Manpower ha l’incarico di ricercare, selezionare, formare e assumere, questi lavoratori. I candidati selezionati, saranno adeguatamente formati per svolgere tutte le attività necessarie per il posizionamento, l’avvio e l’utilizzo del dispositivo “Voting Machine”.

Nel corso delle giornate di voto, i Digital Assistant supporteranno il personale di seggio , Presidente e scrutatori, per qualsiasi problema relativo all’uso dei dispositivi, e in alcun modo saranno coinvolti nel processo di votazione o potranno influenzarne gli esiti.