Referendum per l’autonomia, incontro pubblico

Referendum regionale sull’autonomia, il tempo stringe per prendere una decisione: votare a favore o contro, oppure astenersi? Si voterà il 22 ottobre ma nel frattempo sul territorio continuano le iniziative atte ad offrire ai cittadini la possibilità di meglio comprendere cosa rappresenti questo voto e quali sono i diversi punti di vista.

Per questo è in programma per il prossimo 9 ottobre, lunedì, l’incorno pubblico in municipio a Gavirate.

La serata è promossa dal gruppo di minoranza ”Per Gavirate, Groppello, Oltrona, Voltorre” e si terrà alle 21.00.

La arata sarà introdotta dal consigliere comunale Gianni Lucchina, cui seguiranno gli interventi di Alessandro Alfieri, consigliere regione e segretario lombardo del Pd, e di Giampiero Reguzzoni, consigliere regionale del Carroccio.

L’ingresso è libero.

9 ottobre ore 21

Sala Consigliare Villa de Ambrosis, Gavirate