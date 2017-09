Referendum per l’autonomia, se ne discute ad Angera

Foto varie

L’amministrazione comunale di Angera organizza martedì 12 settembre alle ore 21, presso la sala consiliare, un incontro pubblico per informare la cittadinanza sul referendum per l’autonomia della Regione Lombardia che si terrà il 22 ottobre prossimo. Un incontro per comprendere le ragioni che hanno portato a questo referndum, le diverse opinioni tra chi convintamente ha scelto il sì e chi non la pensa alla stessa maniera e le ricadute che si potrebbero avere sul territorio. Relatori della serata saranno il costituzionalista Stefano Bruno Galli, consigliere regionale della Lista Maroni, il segretario regionale del PD, Alessandro Alfieri e il sindaco di Jerago con Orago, Giorgio Ginelli, promotore del comitato dei sindaci per il Sì della provincia di Varese.