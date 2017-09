Riapre il lavatoio e le lavandaie diventano le star del paese

Tornano le lavandaie al vecchio lavatoio

E se il “lavare i panni” fosse un’arte? Già, perché questo pomeriggio erano in tanti ad ammirare la vera attrazione di questa assolata giornata di inizio autunno.

L’attrazione erano loro, le lavandaie, tornate per un’occasione speciale: la riapertura dell’antico lavatoio di Gugliate Fabiasco, che venne costruito oltre cent’anni fa.

Monumento alla socialità “dalle mani fredde”, che scaldava a suon di passate e ripassate sulla pietra col sapone di Marsiglia le donne in ogni stagione alle prese col bucato e la voglia di scambiare quattro chiacchiere, magari facendosi una cantata.

Oggi, 24 settembre, la festa al vecchio lavatoio di Cugliate è stata un successone: non solo il lavatoio è stato “preso da assalto” da lavanderine giovani e meno giovani ma anche la mostra fotografica con centinaia di foto d’epoca, panorami e personaggi di Cugliate Fabiasco ha avuto moltissimo interesse.

Nel corso della giornata sono passati anche i camminatori della via Francisca, rimasti colpiti dalla bellezza di questa costruzione d’epoca.

E chissà che ai tempi di lavatrici e asciugatrici che a casa sono in funzione, questo non sia un insolito pretesto per lasciare in tasca il cellulare e ritrovarsi come si faceva un tempo, per tornare a chiacchierare guardandosi in faccia.