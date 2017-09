Riapre la Bottega dei Sapori: pane, latte e dolci novità

Varie dai comuni

La Bottega dei Sapori di Morosolo ha riaperto i battenti, dopo sei mesi di chiusura “forzata”.

Come vi avevamo raccontato nel bel mezzo dell’estate, i lavori sono (quasi) finiti, mancano pochi dettagli, ma la cosa sicura è che pane, latte, brioches e prodotti alimentari sono finalmente di nuovo a disposizione nella frazione del Comune di Casciago.

Mancano le “rifiniture”, per cui il nuovo gestore del locale di proprietà della Cooperativa Famigliare di Consumo di Morosolo, Marina Dainelli (QUI il racconto della sua scelta lavorativa), vuole aspettare a farsi fotografare all’interno del negozio, che manderà avanti insieme ai collaboratori Deborah Viglione e Louis Kambou. Ci dà però alcune gustose anteprime: ci saranno infatti il servizio di gastronomia (mantenuto in continuità con la vecchia gestione), una fornita enoteca e la novità della pasticceria di produzione propria, una vera chicca che delizierà i palati dei clienti di Morosolo e non solo.