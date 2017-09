Riapre la scuola ed è subito festa con gli animali

scuola dell'infanzia primo giorno

Tartarughe, coniglietti, gatti e cani. E’ iniziato all’insegna della scoperta in una piccola fattoria il nuovo anno scolastico della Scuola Materna di Luvinate.

I bambini, già nel secondo giorno di scuola, si sono avventurati per le vie del paese, andando direttamente a sperimentare cosa vuol dire accudire e far crescere, con attenzione ed amore, tanti animali. In particolare ha colpito la curiosità dei giovani alunni la simpatica nidiata di piccole tartarughe.

Del resto uno dei tanti temi delle attività programmate dal corpo docenti per l’anno 2017-2018 sarà proprio quella della scoperta, soprattutto del territorio e dell’ambiente. Nei prossimi giorni è previsto l’ingresso dei nuovi iscritti più piccoli e per metà settembre si inizierà ufficialmente il percorso, insieme ai genitori, con la Festa dell’Accoglienza.