Ricco week end di eventi alla Comunità di Maddalena

Ricco week end di eventi il 23 e 24 settembre alla comunità ANFFAS Ticino Onlus di Somma Lombardo con Radici nel Fiume cooperativa sociale onlus. Sono previste due giornate ricche di iniziative:

Sabato 23 settembre

in collaborazione con la PAD di Busto Arsizio ed il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e della Provincia di Varese, ANFFAS Ticino organizza per la giornata di sabato 23 settembre 2017, la 22^ edizione del torneo calcistico MAX’S CUP, trofeo Massimiliano Pesipi alla memoria.

Sarà una giornata di sport e di festa con la partecipazione di quattro squadre di atleti con disabilità della Lombardia che fanno capo alle società sportive PAD di Busto Arsizio, VHARESE di Varese, LINK di Erba e Villa Cortese.

Domenica 24 settembre

“ManualMente. Per il piacere di fare” una giornata in cui sollecitare MANI e MENTE nella costruzione di oggetti utili e futili, per riscoprire abilità forse dimenticate e ritrovare il gusto di farsi le cose per sé.

Dalle ore 11 alle 18, nella Comunità di Maddalena saranno presenti molte amiche e amici che, per passione o per professione, dedicano il loro tempo a costruire artigianalmente oggetti artistici, ludici o d’utilità quotidiana e che insegneranno a piccoli e grandi come realizzarli.

Laboratori presenti: bigiotteria e monili, aquiloni, tessitura a mano, oggetti in carta naturale e cartonaggio, oggetti creativi di arredo, caleidoscopi, decoupages, strumenti musicali e altri laboratori. Area tiro dinamico con l’arco a cura dell’associazione Arcieri della Grande Quercia.

Area Benessere: Shatzu, Yoga, Reiki e altro.

– Apertura dei laboratori dalle 11

– Alle 13 il solito gustoso pranzo equo e solidale.

– Riapertura dei laboratori: dalle ore 14.30 alle 18.