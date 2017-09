Ricercato in tutta Europa per estorsione, arrestato

busto arsizio varie

Nel pomeriggio di ieri, 8 settembre 2017, la Squadra Investigativa del Commissariato di Busto Arsizio ha rintracciato e arrestato, su Mandato di Arresto Europeo, un quarantenne pakistano domiciliato a Busto.

L’arresto segue quello effettuato lo scorso 26 agosto a carico di un cittadino italiano: questa volta si tratta di un pakistano, che in Italia utilizzava un alias, che è stato portato in carcere per i reati di estorsione, associazone per delinquere, contraffazione.

Tali attività si inseriscono nel quadro di un controllo straordinario del territorio, operato dal Commissariato di Busto Arsizio, che interessa il centro cittadino, le stazioni ferroviarie ed i luoghi di aggregazione.