Rifiuti e ambiente: a MalpensaFiere un ciclo di incontri per le imprese

Il primo appuntamento è fissato per la mattina di martedì 3 ottobre: con inizio alle 9, nelle sale del Centro Espositivo “MalpensaFiere” di Busto Arsizio, prende il via l’edizione 2017 del ciclo “Per…Corsi Ambientali: seminari per operare correttamente”.

L’iniziativa, realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con la sua azienda speciale Promovarese, offre l’occasione per un approfondimento su alcuni degli argomenti che, in materia ambientale, appaiono attualmente di maggiore interesse per le imprese e i loro pool di tecnici e professionisti che li supportano in questa materia.

Così, il 3 ottobre il relatore Paolo Pipere, esperto di Diritto dell’Ambiente, illustrerà le ultime novità normative in materia di gestione dei rifiuti aziendali.

Non mancheranno poi approfondimenti sulla detenzione e sul trasporto dei rifiuti prodotti nonché sulle modalità di compilazione dei relativi documenti ambientali e principali criticità, sulle sanzioni in caso di inadempienza o di gestione non corretta e, infine, un focus d’aggiornamento sull’operatività del sistema Sistri.

Per la partecipazione a questo, come agli altri seminari del ciclo “Per…Corsi Ambientali”, l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio Periti Industriali della provincia di Varese riconoscono crediti formativi professionali.

A seguire, giovedì 26 ottobre, sempre a MalpensaFiere si parlerà della “Gestione dei Non Rifiuti” con un focus sul recente decreto sottoprodotti, in vigore dallo scorso 2 marzo, che definisce i criteri per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti nonché sul nuovo regolamento che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore ad agosto 2017.

Infine, martedì 21 novembre sarà una giornata di formazione dedicata al trasporto dei rifiuti e di merci pericolose. Al mattino si affronterà il tema “Trasporto dei Rifiuti e le Novità dell’Albo Gestori Ambientali” e al pomeriggio “Trasporto Merci Pericolose: le Novità Introdotte dall’ADR 2017”, con quest’ultimo acronimo che fa riferimento all’Accordo internazionale per il trasporto su strada di prodotti pericolosi.

Per partecipare ai seminari, è possibile iscriversi, fino all’esaurimento dei posti disponibili, direttamente on-line sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Ambiente”.