Riparte la scuola per portieri di Ermes Berton

Le immagini dei dilettanti

Il preparatore dei portieri Ermes Berton per il secondo anno consecutivo mette a disposizione le sue scuole portieri “Per i futuri numeri 1”.

Sedi dei corsi saranno Solbiate Olona e a Malnate, tutte nelle rispettive strutture delle società di calcio, visto l’interesse e il successo che si è creato attorno a questo progetto di crescita personale del ruolo, sia sotto l’aspetto coordinativo, tecnico, tattico non che psicologico.

«Non ho studiato psicologia – spiega Berton –, ma la mia esperienza lunga 50 anni, vissuta su campi di calcio di diversi paesi, con atleti di diverse categorie e di società professionistiche e dilettantistiche, ed essendo anche padre, riesco a capire cosa ha bisogno e cosa devo dare a un bambino, un ragazzo o un giovane per farlo diventare portiere acquisendo quella giusta personalità capace di affrontare situazioni particolare del ruolo».

La scuola “Per futuri numeri 1” per molti di questi ragazzi (circa 20 ragazzi che hanno frequentato la scuola) è stata una avventura di conoscenza del proprio corpo, espresso attraverso circuiti coordinativi, il saper mettere in evidenza e migliorare le proprie capacità tecniche con il miglioramento nello stare in campo, situazioni tattiche e situazionali, arricchendosi di una buona base di personalità.

Le date precise di inizio scuola vi saranno date più avanti, ma l’avventura partirà nel mese di Ottobre.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero di telefono 333 444 7707 o la mail bertonermes@virgilio.it