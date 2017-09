Ripartono dall’enologia le serate all’Insubrias Biopark

insubrias biopark

Si apre con un viaggio nel mondo dell’enologia la IV edizione della Serate della scienza. L’appuntamento, in programma GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 21, nella Sala Auditorium del Centro ricerche dell’Insubrias Biopark, via Lepetit a Gerenzano, sarà tenuto dall’enologo e viticultore Dario Alberio, il quale, oltre a spiegare l’evoluzione del vino dall’epoca dei romani ai giorni nostri, guiderà il pubblico in una degustazione storica molto particolare.

I partecipanti, infatti, potranno assaggiare il vino com’era prodotto e consumato dai romani, quello vinificato nel medio evo e uno contemporaneo. Un viaggio scientifico, culturale e anche del gusto alla scoperta di una bevanda che ha sempre legato la propria alla storia alla cultura, all’arte e alla scienza e utile per conoscere i processi della viticultura e della trasformazione delle uve.

«La prima edizione nel 2014 è stata una scommessa – spiega il Direttore dell’Isubrias Biopark Andrea Gambini – e il tema della serata d’esordio era sulle cellule staminali. La risposta del pubblico è stata ottima e soprattutto a ogni ciclo di conferenze abbiamo sempre raggiunto l’obiettivo prefissato, ovvero quello di promuovere la divulgazione scientifica affrontando di volta in volta temi di attualità e puntando, oltre che su una formula comunicativa “smart”, anche su relatori autorevoli e capaci di coinvolgere la gente».

Saranno sei gli appuntamenti in calendario quest’anno: dai consigli dell’etologia per comprendere il comportamento degli amici animali, all’impatto ambientale dei detersivi di uso domestico, passando per la cosmetica, la composizione chimica degli imballaggi e l’importanza del contributo dei privati nella ricerca scientifica. Temi differenti tutti legati da un fil rouge: far emergere l’aspetto scientifico e il grande lavoro della ricerca e mostrare come questi contributi sono essenziali nella vita di tutti i giorni e in tutti gli ambiti con i quali, magari senza pensarci troppo, quotidianamente ci misuriamo.

La Serate della scienza sono organizzate e promosse in collaborazione con l’associazione Scientificamente di Cislago: «Questi appuntamenti al Centro ricerche sono diventati una tradizione, ma anche una bella sfida – spiega Marco Clerici, presidente di Scientificamente – A ogni edizione cerchiamo di introdurre elementi nuovi in grado di stimolare il pubblica. Quest’anno partiamo con un argomento di grande interesse e che prevede anche un’esperienza concreta, quella della degustazione, dei partecipanti».

L’ingresso è libero e gratuito.