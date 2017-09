Rissa al centro richiedenti asilo Kb di via Ranchet

Polizia e Carabinieri sono intervenuti, con diversi equipaggi, al Centro di Accoglienza Straordinaria di via Ranchet, nel quartiere di Madonna in Campagna a Gallarate.

Si tratta di una vera e propria rissa che ha contrapposto alcuni gruppi di profughi, appartenenti a etnie diverse. Come in molto altri centri, anche in via Ranchet – dove sono ospitate decine di richiedenti asilo, in numero variabile a seconda del periodo – sono ospitate persone di diversa origine, africana e asiatica.

In questo caso la contrapposizione pare abbia riguardato in particolare un gruppo di nigeriani e un gruppo di cittadini del Ghana. Lo scontro è scoppiato poco dopo le 12 e ci sono stati attimi di grande agitazione, come documentato anche da un video (da cui è tratta anche la foto) ripreso dai vicini e che è circolato molto in rete. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 in codice rosso (intorno alle 13), ma alla fine ha avuto bisogno di cure solo un ragazzo di 21 anni in codice verde (non grave).

Sul posto si è recato anche il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, insieme all’assessore Francesca Caruso: «C’era d’aspettarselo, oggi vediamo uno scontro tra nazionalità differenti, pare che uno dei gruppi si sia barricati all’interno di una stanza. Giustamente i residenti sono molto arrabbiati, non solo per oggi ma anche per la situazione negli altri giorni: sporcano in giro, non rispettano gli orari di rientro serali previsti, litigano spesso tra loro. Ho chiamato il Prefetto per risolvere questa bomba ad orologeria».

Il centro di accoglienza è uno dei tanti gestiti dalla Kb srl, la società di Katiuscia Balansino e Roberto Garavello che ha in carico centinaia di richiedenti asilo in provincia e che ha dovuto far fronte spesso a lamentele e problemi.