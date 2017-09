Riunione in Comune: “Perché il sindaco non ci ha chiamati?”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di minoranza del Comune di Brezzo di Bedero Paolo Berti

Lunedì 25/09/2017 a Brezzo di Bedero si è tenuto un “misterioso incontro” nella Sala Consiliare del Municipio.

Tale incontro prevedeva una discussione e un confronto sul tema di un’ipotetica fusione tra i Comuni, un argomento che è molto sentito dai Cittadini e che anima, non poco, l’opinione pubblica.

La riunione in oggetto ha visto la partecipazione del Sindaco, di alcuni (!!) Consiglieri comunali e non solo….

L’Amministrazione comunale di Brezzo di Bedero, anche se non ha reso pubblico l’incontro alla popolazione, si è premurata di estendere l’invito solo ad alcuni Cittadini, i quali si erano candidati lo scorso anno nella Lista civica “Orizzonte futuro”, ma che non sono stati eletti in Consiglio comunale, tralasciando però il dovere (morale e istituzionale) di convocare, invece, ben due Consiglieri comunali democraticamente eletti.

Sia io (Consigliere comunale di maggioranza), sia il Dott. Alfonso Urbani (Consigliere comunale di minoranza) non siamo stati avvertiti dell’incontro.

È un comportamento, quello dell’Amministrazione comunale, che non ha precedenti nella storia del nostro

Comune. Sorgono delle dovute considerazioni:

• È impensabile che in una riunione (in una sala istituzionale, oltretutto) siano stati invitati solo alcuni Cittadini e il resto della popolazione non ne era nemmeno a conoscenza dello svolgimento, forse esistono (secondo l’Amministrazione comunale) Cittadini di serie A e Cittadini di serie B…;

• Come mai non sono stati invitati anche i candidati non eletti della Lista Civica “Brezzo di Bedero Viva”?

• Sarebbe interessante capire con quale criterio, alcuni Consiglieri comunali (che avrebbero tutto il diritto/dovere di partecipare ad un dibattito così importante) siano stati ostracizzati. Esistono, evidentemente, anche in questa sede, quelli di serie A e serie B;

Ricordo inoltre che si deve garantire la massima trasparenza verso tutti i Cittadini, questo è il principio fondante, fondamentale e non negoziabile delal democrazia.

Paolo Berti