Roberto Ziliani racconta la mostra di Robert Wilson

In occasione della mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales, Villa e Collezione Panza, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Varese, partecipa a Cult City, importante progetto di Regione Lombardia per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, nell’ambito del quale propone un ciclo di quattro incontri – eventi tematici collaterali – che esplorino il processo creativo dell’artista tra arte visuale, poesia, design, teatro e architettura.

La mostra di Robert Wilson, organizzata dal FAI, dialoga con la città attraverso quattro incontri che affrontano quattro differenti temi che si terranno nel Salone Estense, presso la sede del Comune di Varese mercoledì 13, 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017 alle ore 21.

Tema della serata di mercoledì 27 settembre sarà l’esperienza di Roberto Ziliani. Il fondatore di SLAMP – marchio tra i più innovativi nell’ambito dell’illuminazione decorativa – racconterà la sua esperienza di collaborazione con Bob Wilson nella produzione di La Traviata, opera d’arte totale in cui la luce si fa architettura, poesia, danza, movimento, esempio di perfetto connubio tra arte e industria.

Gli elementi che compongono il volume della scultura luminosa sono stati realizzati in Lentiflex®, tecnopolimero brevettato da Slamp che si contraddistingue per la trasparenza e la straordinaria capacità di “fluidificare” la luce. Il risultato è totalmente astratto, non interpretativo, e lascia all’osservatore la possibilità̀ di associarvi il suo personale universo immaginifico.

L’ultimo incontro sarà mercoledì 4 ottobre con Giovanni Agosti. La mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales è visitabile fino al 15 ottobre 2017 a Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese. Orari: tutti i giorni, tranne i lunedì non festivi, dalle 10 alle 18.

Ingresso: Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI (o rinnova l’iscrizione) al momento della visita; Adulti 13 euro (martedì e mercoledì ridotto 10 euro); Iscritti FAI e Bambini (4-14 anni) 6 euro; Studenti (fino a 26 anni) 8 euro giorni feriali e 10 euro sabato, domenica e festivi; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 euro.

Cult City #inLombardia è un progetto regionale unitario per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, frutto della collaborazione strategica tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Explora e gli 11 capoluoghi di provincia lombardi.

Luogo: Salone Estense, Via Luigi Sacco 5, Varese. Giorni e orari: mercoledì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017, alle ore 21. Ingresso: gratuito