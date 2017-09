“Roma Capitale”: brilla De Tommaso, out Crugnola

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Damiano De Tommaso da applausi, Andrea Crugnola da mangiarsi le mani: è stato un “Roma Capitale” dai due volti quello dei piloti varesini iscritti alla gara valida per il Campionato Italiano Rally (CIR) disputata nel fine settimana sulle strade laziali.

La gara ha premiato la bravura del 21enne di Brebbia che ha concluso le dodici prove speciali in programma al settimo posto assoluto, in una classifica che ha visto vincere la Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli e Pietro Ometto davanti alla Skoda Fabia di Scandola-D’Amore e alla Peugeot 208 di Andreucci-Andreussi.

De Tommaso, in gara con il navigatore Paolo Rocca a bordo di una Peugeot 208, è anche salito sul podio della classe R2B alle spalle di Marco Pollara, attuale capoclassifica dell’italiano Junior in cui il pilota varesino è al secondo posto. La gara romana ha però “spinto” Damiano nella classifica del Trofeo Competition 208 Top: ora al nostro portacolori – che ha vinto tre prove consecutive in questo contesto – mancano solo sette punti per aggiudicarsi la classifica finale che garantisce un sedile da pilota ufficiale della casa francese nella prossima stagione.

«Siamo contenti per diversi motivi – spiega De Tommaso – non ci aspettavamo il settimo posto assoluto, abbiamo allungato in ottica Trofeo Peugeot e abbiamo mantenuto aperto il CIR Junior. Purtroppo in questa classifica, dopo aver vinto la prima tappa, abbiamo sbagliato la scelta delle gomme e così Pollara e Princiotto si sono aggiudicati la manche: peccato, ma faccio i complimenti ai nostri avversari perché sono comunque andati molto forte». Per De Tommaso e Rocca ora ci sarà un’ultima prova stagionale, il Due Valli che si corre nel Veronese a metà ottobre. «Per il Tricolore sarà una missione quasi impossibile, ma noi ci proveremo».

La gara romana ha invece illuso e poi tradito Andrea Crugnola, al via della prova con grandi aspettative che sono state confermate nelle prime tre speciali. Il pilota di Calcinate del Pesce, sulla Ford Fiesta R5 navigata da Michele Ferrara, ha vinto la seconda prova balzando in testa alla generale e si è ripetuto nella terza mettendo un divario di 13″5 su Scandola. Poi però, nella PS 4 “Colle San Magno” Crugnola ha commesso un errore e ha picchiato violentemente il posteriore sinistro: un incidente che lo ha costretto al ritiro. Per il 28enne varesino ci sarà subito una possibilità di riscatto, settimana prossima alla Coppa Valtellina.