Rotary e Isis Valceresio insieme a tempo di rock

Foto varie

(foto di Massimo Tartaro)

Una serata all’insegna del rock per divertirsi insieme e sostenere la scuola. L’iniziativa, che ancora una volta vede insieme il Rotary Club Varese Ceresio e l’Istituto superiore di istruzione della Valceresio, è un concerto rock, in programma domani sera, sabato 23 settembre, all’area feste di via Bonvicini,

Apriranno lo spettacolo “Back to school – Rock party 2017″ band di musica il Rapper Kinn e due rock band, Those 5 e Fire costituite principalmente da studenti della scuola; seguiranno due band “senior” che hanno già riscosso grande successo sul territorio: i Sicks e gli Shakers.

«Si tratta di una concerto Rock pensato “con” e “per” la scuola – spiega Andrea Larghi, presidente del Rotary club Varese Ceresio – Il nostro Club collabora con l’Istituto Scuole Superiori “Valceresio” di Bisuschio da moltissimi anni attraverso l’istituzione di borse di studio, svolgimento di giornate per l’indirizzamento post-diploma (i Rotariani si mettono a disposizione degli studenti), interventi economici per risolvere situazioni di difficoltà. La collaborazione con il Preside professor Tallone, il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto è di grande qualità ed è improntata a reciproca fiducia».

«Un grande ringraziamento ai soci del Club principalmente coinvolti nell’ideazione e nell’organizzazione dell’evento: Enzo Cavicchioli (presidente eletto 2018/2019), Lucia Zilio, Dario Gai, Michele Rugo (chitarrista dei Sicks) eFrancesco Rienzi. E un grazie di cuore al Gruppo Alpini di Bisuschio e al presidente Elli per la preziosa e indispensabile collaborazione».

Il concerto è aperto a tutti, con entrata a offerta libera. E sarebbe bello essere generosi con le offerte, dal momento che il ricavato sarà integralmente devoluto alla scuola.

La locandina del concerto