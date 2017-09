Rsa Albertini, «ora si muova la politica»

Foto varie

“L’associazione Articolo Tre di Varese che si occupa di disabilità è vicina agli ospiti residenti all’interno della Residenza per Anziani Albertini Vanda di Agra”.

Lo si legge in una nota dell’associazione dopo la notizia legata alla possibile chiusura della struttura per anziani dell’Alto Varesotto anticipata nei giorni scorsi da Varesenews.

“Stante le diverse patologie sia psichiche che fisiche di cui soffrono gli ospiti è importante dare loro una residenza continua ed è altrettanto fondamentale consegnare loro stanzialità poiché lo scorso mese di febbraio alcuni di loro sono stati già trasferiti ad Agra dalla struttura San Giacomo di Cuveglio.

In queste ore difficili il nostro pensiero corre pure agli operatori della struttura che oggi, d’improvviso, si trovano con un futuro incerto e meno solido davanti a loro.

Rivolgiamo un appello alla politica locale e regionale affinché si possa risolvere in tempi rapidi ed in modo proficuo e costruttivo questa difficile situazione.

Una circostanza che sta mettendo in seria difficoltà sia gli ospiti assieme alle loro famiglie sia gli operatori ed i loro cari: noi siamo al loro fianco!”