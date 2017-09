“Rsa di Agra, Gallera se ne sta già occupando”

E’ stata ricevuta, nel pomeriggio di oggi, dal consigliere regionale Luca Marsico la delegazione composta dal direttore Fauto Turci, da dipendenti della Rsa Albertini Vanda di Agra, da alcuni parenti dei degenti oltre che dall’Associazione Articolo Tre di Varese rappresentata dalla Presidente Emanuela Romeo.

«Ho avuto modo di confrontarmi con i dipendenti della Rsa Albertini Vanda e una rappresentanza dei parenti degli ospiti della struttura – sottolinea Luca Marsico – conosco l’importanza strategica della struttura ed è indispensabile mantenere un presidio in una zona montana e posta all’ingresso di una valle e, quindi, in una posizione chiave per il territorio dell’alta Provincia di Varese».

«So che l’Assessore al Welfare Giulio Gallera si sta già occupando della questione in modo attivo, si tratta – conclude Marsico – di contemperare il rispetto delle norme di legge con le esigenze pratiche sia degli operatori che dei pazienti attualmente ospitati». Nel corso della giornata anche il consiglire regionale Pd Alessandro Alfieri ha fatto visita alla Rsa.