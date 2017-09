Ruba al supermercato e reagisce, arrestato

I carabinieri della stazione di Castellanza arrestato per rapina impropria un cittadino nigeriano 22enne, disoccupato, censurato, regolare sul territorio nazionale.

Il giovane ha tentato di portare via vari generi alimentari (valore: 180 euro) dal supermercato “penny market” sul Sempione, imbattutosi nell’addetto alla vigilanza l’ha spintonato e si è dato alla fuga.

I carabinieri l’hanno intercettato poco distante, recuperando anche la refurtiva. Il ragazzo è stato arrestato, essendosi il furto trasformato in rapina impropria nel momento in cui ha aggredito il vigilante. Sarà processato per direttissima.