Ruba in ospedale, catturato in pronto soccorso

Arresto in flagranza di reato operato dai carabinieri di Varese. Due militari in servizio di pattuglia, si erano recati in pronto soccorso per ritirare un referto, ma grazie alla loro attenzione sono anche riusciti a sventare un furto.

I due hanno infatti notato un uomo del 1971 ben conosciuto dai militari per essere sostanzialmente un ladro. In quel momento una donna ha affermato di non trovare più il portafoglio e il telefono. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha lasciato cadere in terra un portafoglio. Una sua amica, del 1985, si era intascata il telefono cellulare. Anche in questo caso il ritrovamento è dovuto all’arguzia dei militari. La donna l’aveva silenziato, ma i carabinieri hanno composto il numero e hanno sentito la vibrazione. Poco dopo una donna ha affermato di non trovare più il portafoglio e il telefono. I militari hanno fatto due più due, e hanno fermato l’uomo e l’amica. Lui è stato arrestato per furto, lei denunciata per ricettazione.

I carabinieri hanno anche effettuato dei controlli nel week, a Varese, da cui sono risultate 4 denunce.