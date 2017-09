Ruba nella camera dei vicini ma perde le chiavi della sua, arrestato

camera

Era riuscito a compiere il furto, raccogliendo soldi e gioielli. Un piano perfettamente riuscito, se non per un piccolo dettaglio: le chiavi della sua stanza, perse in quella in cui aveva appena rubato. E’ così che è finito in manette un ragazzo di 18 anni di origini tunisine e con regolare permesso di soggiorno.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa quando intorno alle 4 del mattino quando una pattuglia del commissariato di via Ugo Foscolo è intervenuta presso un B&B su richiesta del gestore che era stato svegliato dalle grida provenienti da una delle due stanze occupata da una coppia di coniugi russi. Questi gli hanno spiegato che poco prima si erano svegliati di soprassalto e avevano scorto nel buio una figura umana che strisciava sul pavimento fino a raggiungere la porta, attraverso la quale si era dileguata.

Subito dopo i due avevano constatato di essere stati derubati del denaro (7.000 rubli, 700 dollari e 300 euro), di un paio di orecchini e degli occhiali da sole. Risalire all’autore del furto non è stato difficile perché il malvivente, nello strisciare sul pavimento, aveva perso una chiave corrispondente a quella dell’altra stanza del B&B e con la quale era possibile accedere anche alla camera dei malcapitati.

Gli agenti hanno quindi bussato alla sua porta, identificando il nordafricano che ha balbettato qualche improbabile giustificazione. I poliziotti a quel punto hanno proceduto a una perquisizione che ha permesso di ritrovare l’intera refurtiva, nel frattempo distribuita sul davanzale esterno della finestra, in un cassetto del comodino, nella valigia e nella fodera del giubbotto del malfattore. Il ragazzo, con già qualche precedente, è stato quindi arrestato in flagrante furto aggravato.