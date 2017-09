Ruben, 19 anni in vacanza dai Masai: “Così imparo cos’è il mondo”

In vacanza dai Masai

Mi chiamo Ruben ho 19 anni e abito a Caronno Varesino.

Per tutto il mese di agosto ho vissuto in Tanzania in mezzo ai Masai, ho deciso di fare un’esperienza nuova che mi permettesse di scoprire nuovi modi di vivere e nuovi tradizioni solo viste in televisione o sentito dire.

Sono partito con l’associazione Yearout la quale sostiene un progetto solidale e internazionale della O.N.G. Oikos.

il 6 agosto, con altri 10 ragazzi italiani, sono partito alla volta del villaggio Masai Mkuru a 80 km da Arusha e Kilimanjaro.

Galleria fotografica In vacanza dai Masai 4 di 7

La vita del villaggio era impegnativa, alloggiavamo in piccole tende con poca acqua e senza luce.

Il cibo che ci offrivano era ciò che il villaggio era in grado di produrre ossia verdura, riso, e alcune volte carne di capra.

durante la mia permanenza ho visitato diverse scuole primarie e con maestri del posto abbiamo fatto lezioni sul cambiamento climatico e sui comportamenti giusti o sbagliati da intraprendere in natura.

un altro progetto è stato quello di cercare ed eliminare piante “aliene” (ossia vegetali non autoctoni che danneggiano la fauna locale).

La mia esperienza con questo popolo così lontano culturalmente e il vivere la loro quotidianità con la possibilità di assistere ai loro riti e alle loro feste (non permesso ai turisti) mi ha fatto riflettere sulla futilità di tante nostre scelte e abitudini… questa esperienza la porterò con me e ringrazierò sempre il popolo Masai per avermi accolto e fatto crescere come uomo e per avermi fatto conoscere l’altra faccia del mondo.

“ASANTE” (che in lingua swahili vuol dire grazie ndr)