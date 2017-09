Ryanair cancella altri voli da novembre 2017

Ryanair Malpensa Siviglia

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha comunicato che cancellerà trentaquattro tratte aeree per il periodo dal 17 novembre al 18 marzo 2018, «rallentando» la propria operatività.

Ryanair aveva annunciato nei giorni scorsi il piano di cancellazioni per i mesi di settembre e ottobre. Per il Nord Italia la maggior parte dei voli cancellati facevano capo allo scalo di Bergamo Orio al Serio. Ufficialmente la compagnia riconduce i problemi a una gestione del recupero ferie, complicata da nuove regole fiscali. Alcuni piloti però hanno raccontato che la compagnia sta fronteggiando una vera emorragia di personale, che sta migrando verso compagnia con migliori condizioni di lavoro.

C’è anche un’altra vertenza che riguarda (indirettamente) Ryanair e che tocca lo scalo di Malpensa: Ryanair si avvale dell’operatore handling AGS, che a sua volta intende impiegare come subappaltatore la cooperativa Alpina, già attiva a Orio al Serio. La misura è fortemente contrastata dai lavoratori e dai sindacati – che temono una riduzione della qualità del lavoro e delle garanzie per gli operai dell’handilng – e anche dal gestore aeroportuale, la Sea. Il 1° agosto i lavoratori avevano creato grandi disagi in aeroporto e avevano ottenuto da Enac la sospensione dell’autorizzazione ad Alpina a operare. Nei giorni scorsi il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di ulteriore sospensiva chiesta da Sea e la vertenza rimane calda.

Per quanto riguarda l’Italia, le cancellazioni da novembre toccano solo le tratte che fanno capo all’aeroporto di Trapani:

foto generiche su Malpensa

Qui invece le info sui voli cancellati invece nelle prossime settimane.