Ryanair pubblica la lista dei voli cancellati

Ryanair Malpensa Siviglia

La compagnia irlandese Ryanair, che da una settimana sta fronteggiando una crisi legata (almeno ufficialmente) al recupero ferie del personale, ha pubblicato la lista completa dei voli Ryanair cancellati dal 25 settembre alla fine di ottobre.

(foto: Ryanair a Malpensa, dove è tornata operativa da due anni)

La lista la trovate qui, in formato pdf. In questa pagina trovate invece i voli cancellati nel periodo fino a domenica 24 settembre. La maggior parte dei voli Ryanair per l’Italia cancellati riguarda la base di Orio al Serio (indicato nella lista come Milan B). Nella giornata di lunedì 18 settembre è stato cancellato anche un volo su Malpensa, da Porto.

Ryanair ha diffuso le informazioni via Twitter, con un tweet che contiene anche le info sui rimborsi e riprogrammazione dei voli: