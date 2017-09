Sab sconfitta da Monza, ma arriva Drews

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Si è chiuso con una sconfitta per 0-3 il test match “montanaro” della SAB Volley Legnanocontro il Saugella Team Monza: a Pont-Saint-Martin, in Valle d’Aosta, le giallonere si sono arrese in tre set alla squadra del Consorzio Vero Volley (23-25, 32-34, 13-25 i parziali), che si è così aggiudicata la prima edizione della Coppa Pont-Saint-Martin.

Le legnanesi si sono presentate alla sfida in formazione rimaneggiata, non potendo ancora contare su Valeria Caracuta e schierando dall’inizio una Maria Luisa Cumino che negli ultimi giorni si era allenata a ritmo ridotto per motivi di studio.

Dopo pochissimi punti, inoltre, il coach Pistola ha dovuto rinunciare ad Alice Degradi, che ha accusato un dolore alla schiena ed è stata tenuta precauzionalmente a riposo per il prosieguo della gara; al suo posto Giulia Bartesaghi. Ciò nonostante la SAB è rimasta in vantaggio fino al 20-16, prima del turno di battuta di Devetag che ha ribaltato il set e trascinato Monza al 23-25; anche nel secondo parziale le “Aquile” hanno lottato fino all’ultimo ai vantaggi, mentre il terzo set si è messo da subito sui binari giusti per la Saugella. Per la squadra giallonera da segnalare un’altra prova molto positiva di Camilla Mingardi.

La SAB tornerà al lavoro da domani al PalaBorsani e potrà contare su una giocatrice in più: l’opposta Annie Drews è atterrata questa sera all’aeroporto di Malpensa (foto) e si metterà subito a disposizione di coach Pistola.