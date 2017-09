Sabato e domenica al Teatro Sociale arriva “Peter Pan solidale”

Grazie alla cooperativa 3B e alla Fondazione Comunitaria del Varesotto alcuni ex-carcerati hanno avuto l'opportunità di gestire il locale

Sabato 30 settembre alle 21 e domenica 1 ottobre alle 16 il Teatro Sociale accoglierà lo spettacolo solidale “Peter Pan”, organizzato dal Lions Club Castellanza Malpensa e patrocinato dalla Città di Busto Arsizio.

Il ricavato sarà destinato alla costruzione di una casetta per una famiglia di Amatrice che abbia tra i componenti una persona disabile.

Adulti e bambini riproveranno l’emozione della favola classica firmata dall’autore scozzese James Berrie e reinterpretata dal regista Fabrizio Cozzi del gruppo Singwolf Production. Attraverso la musica e la danza fra pirati, fate e indiani sarà affrontata la difficile tematica della crescita degli individui in “un’isola che non c’è, “ma dove in ogni angolo troveremo avventura sogno e fantasia”.

Due gli obiettivi dell’iniziativa: in primis lo scopo benefico, poi l’insegnamento etico e morale della favola di Peter Pan che si presta a più livelli di lettura. Per info e prenotazioni potete scrivere a lionscastellanzamalpensa@gmail.com