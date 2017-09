Sac: “Incendio in comune, un atto vile che colpisce l’intera città”

Sei auto in fiamme sul tetto del comune

La comunicazione del gruppo Saronno al Centro dopo l’attentato incendiario sul tetto del municipio:

L’incendio dei mezzi comunali ,che ignoti hanno perpetrato la notte del 12 settembre, è un atto vile che non colpisce solo i mezzi, le strutture e l’economia comunale, ma anche l’operatività della vita stessa. Per la modalità e la portata è un atto di nuova e inaudita gravità nella città di Saronno. Saronno al Centro ringrazia i dipendenti comunali, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che la notte scorsa sono subito accorsi in P.zza Repubblica scongiurando il peggio. Certi che lo Stato non lascerà cadere nel nulla questa provocazione, ringraziamo sin da ora gli inquirenti per il loro lavoro. Assicuriamo vicinanza al Sindaco Fagioli, alla Giunta, ai dipendenti e alla città tutta. Siamo certi che la città di Saronno sta condannando un atto che non può essere interpretato in chiave riduttiva.

Il Presidente di Saronno al Centro – Paolo Strano

Saronno, 13 settembre 2017