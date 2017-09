Sacchi in strada: “Segnaliamoli al Comune su Whatsapp”

Foto varie

«Esco una sera a mangiare e vedo il sacco; rimane lì il giorno dopo. E il giorno dopo ancora. Da cittadino non so che fare: chi chiamo?».

Da questa domanda il consigliere comunale di minoranza di Gavirate Gianni Lucchina parte anche una proposta rivolta all’amministrazione: «Perché non istituiamo una sorta di numero verde, o un’utenza di telefonia mobile che possa raccogliere in tempo reale le segnalazioni dei cittadini? Così in ogni momento si potrà dare il proprio contributo al decoro pubblico della città, segnalando quello che non va».

Foto varie

Tutto inizia, qualche giorno fa, da un paio di foto scattate nei pressi del parcheggio pubblico della Ex Asl di Gavirate: qualche sacco dell’immondizia abbandonato, un po’ di cartacce. Il consigliere scatta la foto. E la divulga sui social.

«Una cartaccia tira l’altra, come un vetro rotto o un’auto in divieto di sosta. Visto che quel sacco è rimasto lì da più giorni mi sono sentito di denunciare la cosa – spiega Lucchina – . Mi sono chiesto se non fosse ora di attrezzarsi contro queste piccole scene di degrado dando la possibilità a tutti i cittadini, in maniera semplice e tracciabile, di segnalare il posto e il problema, anche con le foto. Sarebbe anche opportuno attivare i comitati cittadini di controllo ci diano una mano per segnalare non solo atti di insicurezza ma pure di inciviltà».

Solo pochi giorni fa, proprio fuori dalla stazione, si è verificato l’ennesimo caso di malcostume con segni di bivacchi notturni ben visibili e denunciati sui gruppi social della città.

«Sulla stazione ricordo che votammo in uno degli ultimi consigli comunali a favore della variazione di bilancio che consentiva l’acquisto di telecamere: ci auspichiamo che l’iter per il loro posizionamento venga al più presto velocizzato», conclude Lucchina.