Sale il prezzo del rame e cala la redditività della Lu-Ve

Foto varie

Nel primo semestre del 2017, la Lu-Ve spa gruppo industriale di Uboldo specializzato nella produzione di impianti di condizionamento, ha fatto registrare un aumento del fatturato consolidato del 13,9 %, pari a 133 milioni di euro. Una serie di fattori, a partire dall’impennata dei prezzi delle materie prime (il rame in particolare) fino ai costi sostenuti per la recente quotazione in borsa, ha determinato una contrazione della redditività aziendale. Il margine operativo lordo (Ebitda) della Lu-Ve è stato di 12,9 milioni di euro (9,7% dei ricavi) contro i 15,1 milioni (13,0% dei ricavi) del 2016. Oltre ai due fattori già citati, il gruppo imputa la contrazione ad altre due cause: l’incremento del costo del lavoro (1,5 milioni di euro pari a 1,1% del fatturato), legato alla dinamica salariale e al potenziamento della struttura in previsione di un incremento dei volumi produttivi, e l’andamento negativo del segmento di attività delle porte di vetro per banchi frigoriferi.(nella foto il gruppo dirigente della Lu-Ve il giorno della quotazione in borsa)