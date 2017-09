Samuel in tour, ecco le date 2018

Samuel Romano

IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR, il primo tour da solista di Samuel, non accenna a fermarsi e il 16 novembre ripartirà per la leg invernale dalla Casa della Musica di Napoli per poi proseguire nei principali club della Penisola.

Dopo il grande successo del tour estivo che si è appena concluso e che lo ha visto protagonista delle line up dei più importanti festival italiani, Samuel sceglie di portare il suo tour nella dimensione raccolta del club, tornando al suo pubblico in un modo speciale e autentico e valorizzando così un contatto intimo ed esclusivo.

IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR arriverà: il 18 novembre a Marghera – VE (Cs Rivolta), il 25 novembre a Catania (Land), il 26 novembre a Palermo (Candelai), il 28 novembre a Milano (Alcatraz), il 1 dicembre a Roma (Quirinetta), il 2 dicembre a Perugia (Afterlife), l’8 dicembre a Rimini (RDS Stadium), il 9 dicembre a Bologna (Estragon), il 16 dicembre ad Asti (Palco 19).

Quest’anno ricco di soddisfazioni, in cui Samuel si è messo in gioco con il suo primo progetto da solista si concluderà il 21 dicembre a Torino con una data speciale all’Hiroshima Mon Amour dove tutto è iniziato con il doppio sold out dello scorso maggio.

Il 19 ottobre a Parigi (La Bellevilloise) partirà anche la leg europea de IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR che proseguirà nei più importanti club delle principali capitali europee: il 20 ottobre a Bruxelles (VK), il 22 ottobre a Londra (02 Academy Islington), il 23 ottobre a Dublino (Button Factory), il 24 ottobre ad Amsterdam (Sugar Factory), il 25 ottobre a Barcellona (Bikini).

Voluti e ideati dallo stesso Samuel, quelli de IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR sono concerti dinamici, che esaltano al meglio l’ecletticità dell’artista torinese, in cui all’energia dell’elettronica si mescolano momenti pop, rock e acustici. Uno spettacolo suggestivo, pensato nei minimi dettagli, in cui il palco, completo di un caleidoscopio di luci, è stato immaginato come un grande schermo video che proietta immagini rubate alle canzoni dell’album dando vita a un vero e proprio film del #codicedellabellezza.

Protagoniste della scenografia sono tre postazioni musicali su pedane cilindriche che rappresentano al meglio le tre anime musicali di Samuel: il ritmo, l’armonia e la melodia.

Il concerto parte dalle tracce del suo primo disco solista Il codice della bellezza (Sony Music), passando per alcuni brani scritti per altri artisti (Grande sole e Costa poco), un brano inedito scritto apposta per il live (Il Rischio) e un piccolo omaggio ai Subsonica con le canzoni più vicine a Samuel del repertorio della band.

Il codice della bellezza ha debuttato lo scorso febbraio sul podio della classifica FIMI degli album italiani più venduti, al primo posto della classifica FIMI in formato LP e ha visto i singoli conquistare le classifiche dei brani più trasmessi in radio.

La Luna Piena è il brano attualmente in rotazione radiofonica e segue i successi di Vedrai, presentato all’ultimo Festival di Sanremo e certificato disco d’oro, La risposta, Rabbia e La statua della mia libertà.

Le prevendite per questi nuovi appuntamenti sono aperte da oggi.

RDS e Radio Italia sono Radio partner de IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR.

IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR

16 novembre – Napoli – Casa della Musica

18 novembre – Marghera (VE) – Cs Rivolta

25 novembre – Catania – Land

26 novembre – Palermo – Candelai

28 novembre – Milano – Alcatraz

1 dicembre – Roma – Quirinetta

2 dicembre – Perugia – Afterlife

8 dicembre – Rimini – RDS Stadium

9 dicembre – Bologna – Estragon

16 dicembre – Asti – Palco 19

21 dicembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR – CALENDARIO EUROPEO

19 ottobre – Parigi – La Bellevilloise

20 ottobre – Bruxelles – VK

22 ottobre – Londra – O2 Academy Islington

23 ottobre – Dublino –Button Factory

24 ottobre – Amsterdam – Sugar Factory

25 ottobre – Barcellona – Bikini