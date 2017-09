San Maurizio porta una novità: il Palio dei Rioni

Vedano Olona - San Maurizio 2017

Tra le tante iniziative e attrazioni che hanno animato il fine settimana della festa patronale di San Maurizio, una ha suscitato particolare interesse tra i vedanesi: il Palio dei Rioni. Una manifestazione che ancora non c’è, ma che potrebbe prendere vita già dal prossimo anno.

Galleria fotografica Vedano Olona - San Maurizio 2017 4 di 18

Nella piazza dedicata al patrono era presente il gazebo del Comitato per il Palio dei Rioni, nato proprio per raccogliere adesioni per un’iniziativa che ha suscitato la curiosità di molte persone.

Attorno al progetto lavora già da alcuni mesi un gruppo di persone che ha costituito il Comitato, e che ha studiato la storia del paese per individuare i sei rioni che scenderanno in campo per la grande sfida. Sono stati decisi anche i colori dei rioni: “Ul paès”, il centro (rosso); la Vela (azzurro); Fondo campagna (verde); il Perseghet (rosa); la Baraggia (arancione) e la Cruséta (giallo).

Domenica sono state raccolte le prime adesioni e a tutti è stata consegnata una targhetta con il nome del rione e il colore di appartenenza, da mettere sotto il proprio numero civico, e un portachiavi con il nome del proprio rione. Un piccolo segno per stimolare la voglia di aderire e di partecipare al Palio.

“Il Palio vuole essere un evento che stimola il naturale e sano campanilismo tra rioni e contrade – spiega il Comitato – e il nostro intento è quello di dare vita ad una manifestazione che duri nel tempo, diventando con gli anni una tradizione”.

Chi fosse interessato può scrivere a comitatodeirioni@gmail.com o telefonare al numero 0332 401121, o più semplicemente recarsi all‘Ottica Zago e chiedere informazioni a Marco Zago che fa da riferimento e saprà soddisfare ogni curiosità in proposito.