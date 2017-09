San Vittore Olona adotta la carta d’identità elettronica

Foto varie

Il Comune di San Vittore Olona è stato inserito nell’elenco degli Enti che entro la fine dell’anno dovranno adottare la Carta d’Identità Elettronica.

La Prefettura, nei prossimi giorni, provvederà a formare i funzionari dell’Anagrafe per l’uso delle procedure e della strumentazione informatica completa, che sarà fornita dal Ministero, utili al rilascio della C.E.I. La strumentazione data in dotazione prevede anche il lettore dei codici a barre e delle impronte digitali.

La nuova Carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere solo alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora. La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

• 10 anni per i maggiorenni.

Non è previsto il rilascio per la semplice sostituzione dalla versione cartacea a quella elettronica.