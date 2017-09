Sangermani e Rossignoli protagonisti sui campi di Luino

Foto varie di tennis

Si è conclusa l’11a tappa del Varese Tennis Tour, la prima dopo la pausa estiva, andata in scena sui campi del Tennis Club Luino: grazie alle strutture coperte la pioggia non ha inciso più di tanto sul regolare svolgimento del torneo, uno dei più gettonati della stagione.

A sollevare al cielo la coppa destinata ai vincitori sono stati due giocatori classificati 3.5: il torneo maschile è andato ad Alessandro Sangermani del CCR Ispra, quello femminile è invece finito nelle mani di Alessia Romagnoli, atleta del TC Gemonio.

Sangermani, sui campi da oltre 20 anni e impegnato a Ispra nell’attività di maestro, ha battuto alcuni dei maggiori favoriti della vigilia, compreso Fabio Giagiari, classificato 3.4 e tra i veterani più conosciuti del circuito lombardo. Il giocatore isprese ha superato quello di casa con il punteggio di 6-1, 6-2. Sangermani, iscritto anche alle prossime tappe, punta a qualificarsi al Master Finale a Casciago ospitato dal TC Varese.

Seconda vittoria nel Varese Tennis Tour per Alessia Rossignoli che aveva già conquistato la terza tappa del circuito. Questa volta la gemoniese ha superato Irene Frangella (3.4 Kines Tennis Academy) in una terminata 4-6, 6-4, 6-2 dopo due ore di autentica battaglia a colpi di racchetta.

A Luino è purtroppo saltata la finale del doppio maschile per un infortunio che non ha permesso a Carlo Cometti e Fabio Lucioli di scendere in campo nel match per il titolo. Vittoria quindi per i luinesi Marco Giuseppe Rebosio e Fabio Giagiari, con quest’ultimo che conclude così con due finali raggiunte il torneo di casa.

Alle premiazioni finali, oltre al Presidente del Tennis Club Luino Stefano Scapolo, erano presenti tre dei quattro finalisti del master del 1° del Varese Tennis Tour. Si è colta dunque l’occasione per ricordare il successo del 2016 che ha dato poi il via all’edizione 2017.

In questo momento sono infine in corso di svolgimento le ultime 2 tappe: la 12a al Tennis Club CCR di Ispra e la 13a nel prestigioso Tennis Club Gallarate. Tra circa 10 giorni, stilate le ultime classifiche, si saprà quali atleti saranno qualificati al Master Finale e lotteranno, quindi, per il titolo 2017.