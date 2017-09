Santana, il capitano che si trasforma in bomber per la Pro Patria

Varie tigrotti

«Oh Santana suona la chitarra». È questo il coro che i tifosi della Pro Patria dedicano al loro capitano dopo un gol, accostando il cognome del calciatore argentino a quello del grande musicista messicano. Strumento diverso, ma tocco, classe e sensibilità da fenomeni.

E quest’anno hanno di che cantare i fedelissimi biancoblu. Mario Santana ha siglato cinque reti nelle prime giornate di campionato su sette realizzate dalla squadra (di Gucci e Le Noci le altre due reti, entrambe nella sfida contro la Romanese). In tre delle quattro partite disputate, l’argentino è stato l’unico giocatore della Pro Patria ad andare a segno.

Nato ala, poi fantasista, a Busto Arsizio lo abbiamo visto anche nel ruolo di centrocampista, Marito sta trovando una nuova giovinezza come attaccante puro. Un’intuizione che a quanto pare sta dando i suoi frutti.

Ma vediamo nel particolare tutte le marcature di Santana:

Un primo tempo bello ma sterile stava complicando la gara. All’11’ l’argentino riceve palla sulla sinistra da Gazo, si accentra, prova un primo tiro che viene ribattuto, ma sulla respinta scarica in rete di prepotenza per la prima gioia stagionale. Un errorino in mezzo, poi il raddoppio: tocco preciso sotto porta a premiare l’incursione sulla destra di Pedone. Risultato blindato e prima vittoria in campionato.

Gara durissima alla seconda per i tigrotti, contro l’ambizioso Rezzato. Inizia male la partita, con i tigrotti contratti e colpiti a freddo dalla rete di Franchi al 3’. Qualche altra occasione sprecata dai bresciani, poi Disabato si guadagna un calcio di rigore al 27’ del primo tempo con una bella serpentina. Palla sul dischetto e ci pensa capitan Santana con esperienza e freddezza a spiazzare l’estremo difensore avversario per l’1-1 che sarà anche il risultato finale e che vale ancora il primo posto nel girone proprio a braccetto con il Rezzato.

Nel turno infrasettimanale mister Ivan Javorcic decide di lasciare un po’ di respiro a Santana, che parte dalla panchina, lasciando il campo a Gucci e Le Noci in attacco. I compagni di reparto fanno alla grande il proprio mestiere andando in rete nel primo tempo. Apre la gara Gucci all’8’, Le Noci su rigore raddoppia al 30’. Marito entra al 25’ prendendo il posto di Gucci e trova la via della rete 10’ dopo essere entrato in campo con un destro preciso all’angolino. Gara chiusa e quarta rete per l’argentino.

Una gara dura, contro un avversario ostico e voglioso di fare i primi punti dopo tre sconfitte. Un primo tempo bello ma inconcludente per la Pro Patria e anche Santana sbaglia al 43’ mandando sulla traversa un sinistro da buona posizione. Nel secondo tempo si gioca poco, emozioni scarse e serve un episodio per sbloccare la sfida. Episodio che arriva al 41’ quando Dossi sbaglia il retropassaggio verso il suo portiere, Gucci si avventa sul pallone vagante e si procura un penalty. Ancora una volta Santana è glaciale: palla da una parte, portiere dall’altra. Un gol, tre punti e tigrotti ancora in testa alla classifica.

Peccato che questa domenica – 24 settembre – i tigrotti osserveranno il turno di riposo. Appuntamento rimandato di una settimana: il primo ottobre allo “Speroni” arriverà il Crema. Un’altra grande sfida per la Pro Patria, un’altra occasione per Santana di bucare la rete, o meglio, “suonare la chitarra”.