Saronno, controlli sulla velocità nella ciclabile?

Mano sul freno e non esagerare sui pedali: a Saronno si controlla anche la velocità delle biciclette. E’ quello che suggerisce l’insolita segnaletica di via Milano che nelle ultime settimane ha strappato sorrisi e battute a molti passanti ed automobilisti.

In sostanza la segnaletica della pista ciclabile che costeggia il cimitero è stata posizionata sullo stesso palo con il cartello che annuncia, come previsto dalla normativa, il rilevamento elettronico della velocità. Il risultato sembra un avvertimento per ciclisti spericolati.

Come detto, la vicinanza dei due cartelli ha suscitato molte battute sia in città sia sui social. Del resto per quasi 5 anni la città di Saronno è stata una città “slow” con il limite di velocità per circolare ridotto a 30 chilometri orari per garantire più sicurezza agli utenti deboli.

Facile quindi l’ironia sul fatto che il sindaco Alessandro Fagioli, che ha tolto il 30 all’ora diffuso facendo schiacciare l’acceleratore agli automobilisti, cerchi ora di controllare la velocità delle biciclette.