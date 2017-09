Saronno dà il benvenuto alla Tre Valli: “Un omaggio allo sport cittadino”

Tre Valli, Fagioli: \"Un omaggio allo sport saronnese che ridà positività al nome di Saronno\"

«L’entusiasmo dei bimbi delle scuole alla partenza di Saronno è uno dei miei ricordi della passata edizione della Tre Valli: sono contento che torneremo in questa città per il via”. Così Renzo Oldani presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda ha aperto il proprio intervento stamattina in Municipio a Saronno durante la presentazione della Tre Valli 2017.

Per il secondo anno, infatti, la gara entrata a pieno titolo nella storia del ciclismo italiano e internazionale, partirà dalla città degli amaretti. Una scelta di cui, il sindaco Alessandro Fagioli, rivendica con orgoglio la paternità: «Ci sono state molte critiche – ha esordito il primo cittadino saronnese – l’anno scorso era il debutto, arrivato da un’idea nata a tavola con Oldani, ma quest’anno ho fortemente voluto confermarlo. Per dare continuità a questa proposta, per dimostrare i ritorni in termini di immagine ed anche perché la città possa lasciarsi alle spalle un anno difficile».

Per concretizzare tutti questi traguardi «a partire da quello emozionale di regalare un ricordo unico ai saronnesi di tutte le età» l’Amministrazione punta sulla formula che ha decretato il successo della prima edizione come ha spiegato l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone. «Il nostro obiettivo è duplice: fornire spazi e servizi alle squadre ma anche per permettere alla città di vivere tutta l’emozione di questo evento. Abbiamo confermato il quartier generale a Villa Gianetti e il giro d’onore per il centro così da consentire ai giovani ciclisti del Pedale Saronnese di pedalare con i big». Manifesti e tanto coinvolgimento di volontari per informare su percorso, orari e chiusure.

A Saronno il countdown per la Tre Valli, in programma martedì 3 ottobre, è già partito con molta soddisfazione da parte del sindaco Fagioli: «Abbiamo condiviso questo premio allo sport saronnese con aziende che hanno voluto essere presenti come sponsor e altre che hanno dato il proprio contributo come operatori; anche questo è un successo di una corsa storica come quella della “Binda”».