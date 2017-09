Saronno, lampioni ko: black out in centro

Illuminazione pubblica ko e così via Leopardi resta completamente al buio. E’ quello che è successo domenica sera quando sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini per il totale black-out che ha interessato la piccola ma centrale arteria che collega via Marconi a piazza Libertà.

“Era talmente buia – spiega una 40enne saronnese che si è trovata a passare nella via – che non si vedeva neanche il bordo del marciapiede”.

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di disagi verificatisi nel centro storico, dove intere zone sono restate al buio fino all’intervento della polizia locale o dei tecnici comunali.

Ma non solo. I problemi con l’illuminazione pubblica in città sono culminati, quest’estate, in via Milano dove i lampioni sono rimasti per almeno due mesi accesi 24 ore su 24. Un costo e uno spreco di risorse segnalato ripetutamente dai cittadini. Il problema non era tanto il guasto tecnico quanto l’impossibilità del Comune di intervenire per il passaggio di consegne tra i due gestiori. Il problema, sorto a giugno, è stato risolto alla fine di agosto.