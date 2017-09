Scappa il pappagallo, arrivano i pompieri

Scappa il pappagallo, lo trovano sull\'albero

L’avrà chiamato in tutti i modi. Gli avrà fischiato, avrà pensato a lui su di una scala. ma alla fine ha composto il 115 per recuperare il volatile.

Galleria fotografica Scappa il pappagallo, lo trovano sull\'albero 3 di 3

Oggi, martedì 26 settembre, alle ore 17:30 i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Laveno Mombello sono intervenuti nel comune di Gemonio in via Verdi per soccorso animale.

Un Ara (pappagallo) è fuggito andando a posarsi su di un albero. Il padrone dopo diversi tentativi non andati a buon fine ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli operatori intervenuti con un’autoscala hanno catturato l’uccello restituendolo poi al proprietario.