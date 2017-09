Scatta l’allarme antincendio, evacuata scuola materna

Foto varie

Il suono dell’allarme antincendio, i bimbi che escono tenendosi per mano, l’arrivo di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

È quanto successo questa mattina, 6 settembre, attorno alle 11 alla scuola materna di Bizzozero, in via Conte Verde quando un problema in fase di accertamento, forse ad una caldaia, ha fatto scattare le procedure di sicurezza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale e al 118.

I bambini insieme alle maestre erano già usciti dall’immobile, radunandosi nel giardinetto della struttura.

Ancora da verificare le cause dell’accaduto anche se la polizia locale ipotizza un problema ad un impianto che non ha comunque provocato fiamme.