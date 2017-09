Scilla Tonetti chiude al sesto posto il Tor des Geants 2017

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

La varesina Scilla Tonetti chiude con un notevole sesto post il Tor des Geants 2017, l’ultratrail tra le cime della val d’Aosta.

Tonetti, che vive a Samarate, ha corso 330 km in 108 ore, 46 minuti e 35 secondi. Al primo posto tra le donne la padovana (ma valdostana d’adozione) Lisa Borzani, che ha chiuso in 89h 40′ 24”.



L’arrivo di Tonetti nella video-diretta al traguardo

Nel 2013 l’atleta varesina aveva chiuso il Tor sul podio, al terzo posto tra le donne e 25esima assoluta (94:45:59). Nel 2014 aveva chiuso 13esima, 181esima assoluta. Per questa era inserita tra i favoriti per le prime posizioni. Nel 2017 Tonetti, che ha 41 anni ed è tesserata per la locale Atletica Samverga, ha vinto tra l’altro, in Val dAosta, il trail del Gran Paradiso in Valsavaranche e la 70 km del Licony Trail.

Capelli blu, una volontà di ferro che si accompagna anche a uno spirito “garibaldino”: «Non la preparo come una gara… per me è la settimana di ferie: vado in montagna a fare una gita» raccontava l’atleta spiegando in un video la sua passione per il Tor.