Scontro auto moto, ferito centauro di 37 anni

Foto varie

Incidente stradale questa mattina, 24 settembre a Sesto Calende lungo la strada statale 33.

Si tratta di un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito ad una gamba e trasportato all’ospedale di Varese in elicottero.

Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Una volta immobilizzato dai sanitari, arrivati con ambulanza e automedica, si è optato per il ricovero a bordo del velivolo.

Il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gallarate.