Scontro con un camion furgonato, auto si ribalta nel fosso

Scontro e ribaltamento sulla provinciale per Caronno Varesino

Un’automobile e un camion furgonato si sono scontrati sulla provinciale 20 tra il Comune di Carnago e quello di Caronno Varesino. L’impatto è stato molto forte, tanto che l’auto si è ribaltata in un fosso a bordo carreggiata, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto un’ambulanza per verificare le condizioni delle persone a bordo dei due mezzi, i vigili del fuoco per la rimozione e i carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono state grosse ripercussioni sulla viabilità.