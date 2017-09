Scontro fra furgoni, cinque feriti

Incidente stradale a Sesto Calende

Oggi, lunedì 25 settembre, alle ore 13:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti nel comune di Sesto Calende, in via S. Giorgio, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due furgoni si sono scontrati.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, in tutto 5.

Si tratta di cinque uomini di 29, 31, 33, 42, 43 anni. Sul posto hanno operato anche i vigili dl fuoco.