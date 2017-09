Scontro in A8, cinque feriti

coda notte autostrada

Cinque feriti in un incidente avvenuto in A8 nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre, intorno a mezzanotte e mezza.

Due veicoli si sono scontrati sulla carreggiata in direzione Milano, tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza.

Il 118 è intervenuto sul posto con ben quattro ambulanze e un’automedica, poiché risultavano coinvolte diverse persone (anche se tutte coscienti). Alla fine cinque persone – quattro uomini tra 28 e 46 anni e una ragazza di 25 – sono state portate in ospedale a Gallarate, Legnano e Castellanza Mater Domini. La maggior parte di loro ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.